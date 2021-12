Furore, viabilità: Provincia dispone la riapertura della strada. Con ordinanza n. 1488 del 01/12/2021 la provincia ha disposto quanto segue:

che in data 30/11/2021, cessata l’allerta meteo di protezione civile e in condizioni meteo accettabili è stato possibile ispezionare il terreno di provenienza del materiale roccioso riversatosi sulla strada;

– che è stato constatato che il grosso masso, prima di rotolare frantumandosi lungo la scarpata e di riversarsi sulla sede stradale, era adagiato nel terreno della ripa presente alle spalle del costone ed è stato messo in moto a causa del dilavamento del terreno provocato dalle forti piogge in atto;

– che, l’impresa specializzata incaricata ha provveduto, immediatamente, ad effettuando le attività di ispezione e disgaggio delle masse instabili nell’area circostante l’area di distacco e di traiettoria;

– che è auspicabile che tali ispezioni si estendano anche nelle aree limitrofe che presentano le stesse caratteristiche dell’area di distacco;

è revocata l’ordinanza n. 1471 del 27/11/2021;

ordina altresì

la riapertura al transito della SR ex SS 366 al km 5+300 nel Comune di Furore dall’1 dicembre 2021.

Ordinanza apertura strada Furore