Furore: lavori in via Aldo Moro, ecco quando la strada sarà chiusa. Il responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo Nunzia Cavociello ha informato i cittadini della ripresa dei lavori di scavo e posa in opera di cavi elettrici MT a Furore.

Foto 2 di 2



CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA STRADA COMUNALE VIA ALDO MORO LIMITATAMENTE AL TRATTO INTERESSATO DAI LAVORI DI SCAVO E POSA IN OPERA DI CAVI ELETTRICI MT DALLA DITTA SOIGEA SRL PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA.

È stata pubblicata l’ordinanza n.107 con la quale si ordina la chiusura temporanea al traffico della strada comunale di Via Aldo Moro, nel tratto interessato dell’intervento al fine di consentire i lavori di scavo e posa in opera di cavi elettrici MT.

L’ordinanza riguarderà le fasce orarie:

8:30 – 12:00 e 13:00 – 17:00 dei seguenti giorni:

16-17, dal 20 al 23, dal 27 al 30 dicembre 2021.