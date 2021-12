Frana, Furore isolata: attivato il presidio 118 a disposizione dei cittadini. La frana di sabato scorso a Furore, in Costiera Amalfitana, ha portato alla chiusura totale della circolazione lungo la SR 366. Per questo motivo, “L’Amministrazione comunale comunica che successivamente all’evento franoso di Sabato scorso e alla chiusura totale della SR SS 366 nei pressi del cimitero comunale, è presente ed attivo a Furore da giorni il presidio 118. Ringraziamo l’ASL Salerno per l’immediata sensibilità e disponibilità e chi sta ospitando, gratuitamente, gli operatori del 118″.