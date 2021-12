Strada SS 163 interrotta ad Erchie al km 43 per frana , Costiera amalfitana di nuovo spezzata a metà AGGIORNAMENTI . L’ANAS ha messo i blocchi di cemento. Chiusa del tutto la S.S. 163 da Amalfi e Maiori per Cetara e Salerno si consiglia il percorso alternativo del Valico di Chiunzi a Tramonti per raggiungere l’autostrada ad Angri