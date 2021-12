Fondazione Sorrento: Gaetano Milano si dimette? Esclusiva di Positanonews

Esclusiva Positanonews . Fondazione Sorrento: Gaetano Milano si dimette? Nell’ultimo periodo, si sono ricorse diverse voci che affermavano che Gaetano Milano si sarebbe dimesso dalla Fondazione Sorrento. Per questo motivo, noi di Positanonews abbiamo ascoltato in prima persona le parole dello stesso Milano.

Lo abbiamo sentito nello splendido scenario di Villa Fiorentino addobbata per il Natale con i mercatini e gli eventi oltre alle bellissime mostre.

“Semplicemente, come ho avuto modo di ribadire in altre occasioni, il 31 dicembre scadono le cariche in seno alla Fondazione Sorrento. È normale che in fase di scadenza ci sia una discussione sulla composizione”, ci ha detto Gaetano Milano.

Insomma, una scadenza prossima, ma nessuna dimissione da parte di Gaetano Milano. Sembra certo che le parti private lo vogliano .

Bisogna vedere se la parte pubblica, il comune guidato dal sindaco Massimo Coppola, trova intesa con le parti private, MSC di Aponte e associazione albergatori