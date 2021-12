Fondazione Ravello Ravello Festival chiude il 2021 il 26 con Lisette Oropesa. Eventi natalizi senza variazioni

La lunga stagione 2021 della Fondazione Ravello si chiuderà all’Auditorium Oscar Niemeyer con l’inedito Concerto di Santo Stefano (domenica 26 dicembre, ore 18.30) che vedrà il debutto a Ravello di Lisette Oropesa, uno dei più importanti soprani di oggi, acclamata sui palcoscenici dei più grandi teatri del mondo, dal Metropolitan al Covent Garden, dall’Opera di Parigi a quella di Vienna, reduce dal successo al Teatro alla Scala dove, dopo aver cantato nello spettacolo di inaugurazione della stagione 2020-21 e dove si appresta a tornare per i Capuleti e Montecchi, ha interpretato Theodora, la protagonista dell’oratorio di Georg Friedrich Händel.

Per gli altri eventi della Città della Musica abbiamo sentito il sindaco Paolo Wuilleumier “Non ci saranno variazioni, visto che gli eventi sono stati già programmati per la maggior sicurezza, l’ordinanza di De Luca non farà cambiare la programmazione”

«Inauguriamo quest’anno – ha detto il presidente Dino Falconio – una tradizione che diventerà un appuntamento fisso della programmazione invernale che farà il paio con il Concerto all’alba dell’11 di agosto».

Nell’ottica di collaborazione della Fondazione con le migliori espressioni musicali della Regione, il direttore artistico Alessio Vlad, ha voluto la partecipazione della Nuova Orchestra Scarlatti che sarà diretta per l’occasione dalla bacchetta esperta di Fabrizio Maria Carminati. Il programma raffinato e popolare scelto per l’arrivederci al 2021 non abbandona l’idea ispiratrice degli eventi invernali e cioè il rapporto tra musica e parola. In scaletta infatti alcune delle arie più famose di Rossini e Puccini, Gounod, Verdi e Meyerbeer.

I biglietti sono in vendita su: www.ravellofestival.com e www.etes.it.

Boxoffice: tel. 089 858422 – boxoffice@ravellofestival.com

È obbligatorio esibire il Green Pass o certificazione equipollente all’ingresso.

Domenica 26 dicembre, ore 18.30

Concerto di Santo Stefano

Lisette Oropesa, soprano

Nuova Orchestra Scarlatti

Direttore Fabrizio Maria Carminati

Musiche di Rossini, Puccini, Paisiello, Gounod, Bellini,

Verdi, Donizetti, Meyerbeer, Massenet

Posto unico € 25

Programma

Gioacchino Rossini

Sinfonia dal Barbiere di Siviglia

Non si dà follia maggiore da Il Turco in Italia

Giacomo Puccini

Quando m’en vo da La bohème

Giovanni Paisiello

Sinfonia d’Opera

Charles Gounod

Ah! Je veux vivre da Roméo et Juliette

Vincenzo Bellini

Oh quante volte da I Capuleti e i Montecchi

Sinfonia dalla Norma

Giuseppe Verdi

Merci, jeunes amies da Les vêpres Siciliennes

Gaetano Donizetti

Sinfonia dal Don Pasquale

Giacomo Meyerbeer

Robert, toi que j’aime da Robert le diable

Jules Massenet

Je marche sur tous les chemins da Manon

(Foto di copertina: Jason Homa)