Folk tra le strade di Agerola a Santo Stefano

Primo appuntamento con il Gruppo Folk “Città di Agerola” per le strade del nostro paese in esibizioni itineranti, nel rispetto dei protocolli imposti dalle ordinanze regionali e nazionali. Le loro note, il loro folklore faranno entrare lo spirito natalizio nelle nostre case, allietando l’atmosfera e donandoci un po’ di serenità, in un contesto in cui è necessario tenere ancora alta la guardia.

È indispensabile rispettare le tre regole fondamentali che abbiamo imparato a conoscere dall’inizio dell’emergenza sanitaria (indossare la mascherina, igienizzare spesso le mani e rispettare il distanziamento). È necessario produrre ancora uno sforzo collettivo per raggiungere presto e bene la meta, tanto agognata, di una nuova normalità.