Focolaio nel Monza: rinviata la partita di Benevento

L’ATS Brianza impone la quarantena obbligatoria al club biancorosso dopo le cinque positività a Coronavirus riscontrate venerdì: rinviata la partita del “Vigorito” in programma domenica.

18-12-2021 .

I brianzoli sono stati infatti stoppati dall’ATS Brianza dopo i cinque casi di positività al Coronavirus emersi nella giornata di venerdì 17 dicembre.

L’Agenzia di Tutela della Salute locale ha così imposto il divieto alla trasferta di Benevento per la squadra di Giovanni Stroppa, disponendo il regime di quarantena domiciliare obbligatoria fino a martedì 21 dicembre.

La gara in programma al “Vigorito” alle 18.30 di domenica 19 dicembre è stata quindi rinviata a data da destinarsi.

Prima della comunicazione ufficiale della Lega Serie B, è stato il Monza a pubblicare sul proprio sito ufficiale la comunicazione dell’ATS:

“AC Monza comunica che a seguito degli ultimi controlli eseguiti, sono stati riscontrati nuovi casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra, con il numero totale salito a cinque calciatori. Come da comunicazione dell’ATS Brianza, l’intero gruppo squadra è stato posto in regime di quarantena domiciliare obbligatoria, da sabato 18 dicembre a martedì 21 dicembre 2021 con conseguente divieto di partire per la trasferta di Benevento e disputare la gara Benevento-Monza, con inizio previsto alle 18:30 del 19 dicembre 2021”.

Poi è stata la Lega a sancire il rinvio del match con il seguente comunicato:

“La Lega B vista l’istanza presentata in data odierna dalla società A.C. Monza; preso atto della comunicazione dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Brianza, avente ad oggetto “Attestato di quarantena collettivo con divieto di spostamento”, con la quale il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di Desio ha disposto per i biancorossi “la quarantena fiduciaria al domicilio con divieto assoluto di spostamento per i soggetti qualificati come contatti stretti di caso COVID positivo, con conseguente divieto di svolgere l’attività sportiva agonistica prevista per il giorno 19/12/2021 né alcuna altra attività sportiva fino al 21/12/2021, ha disposto il rinvio della gara BENEVENTO – MONZA, programmata per domenica 19 dicembre, ad altra data”.