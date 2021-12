Fiordo di Furore, il magnifico scatto del fotografo Sax Palumbo su “la Repubblica”

Su “la Repubblica” uno scatto magnifico del Fiordo di Furore realizzato dal fotografo Sax Palumbo che si trasforma in una cartolina unica di uno dei luoghi simbolo della costiera amalfitana. Un’immagine in cui – come scrive il giornalista Pasquale Raicaldo – s’intrecciano realtà e fantasia e rimanda ad una delle location del film “La storia infinita” od ai romanzi di Tolkien.

Un omaggio alla città della costiera amalfitana ed alla sua bellezza.