Finiti i tamponi in Penisola sorrentina è caos

Sono finiti i tamponi molecolari in Penisola Sorrentina, almeno per quanto abbiamo potuto verificare questa mattina, abbiamo chiamato il laboratorio Bifulco che ci ha risposto che se ne parla dopo il 5 gennaio, abbiamo chiamato anche altri laboratori fin’ ora non abbiamo trovato nessuno che abbia i tamponi, in caso ci sia ancora qualcuno che li abbia ce lo comunica, i tamponi molecolari sono quelli riconosciuti anche per entrare in Ospedale ci sono persone anziane in Ospedale sole e i familiari non possono andare a trovarli perché sono finiti i tamponi molecolari. Zenit a Piano di Sorrento era chiuso e c’ era anche gente fuori che voleva i risultati come la ragazza con cui abbiamo parlato. L’errore di base è che c’è molta gente che salta il tampone rapido e va direttamente al molecolare. La disperazione dei familiari che vorrebbero vedere e fare gli auguri a i loro parenti ricoverati in ospedale è tanta. Ci sta un caos di fine anno per questi tamponi che non si trovano.