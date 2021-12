Finisce a reti inviolate Agerola – San Vito Positano

Finisce a reti inviolate la trasferta del San Vito Positano ad Agerola. Il pareggio è un ottimo risultato, ma c’è rammarico perché gli ospiti hanno dominato e soprattutto sprecato 4 occasioni nitide per andare in vantaggio. I padroni di casa, invece, hanno saputo gestire e si sono resi pericolosi solo con un tiro all’85. Ora, dopo il consueto giorno libero, i giallorossi si prepareranno per affrontare 2 match prima delle feste natalizie: il Micri, sabato prossimo ed il Santa Maria la Carità per la prima del girone di ritorno.