Feliz Navidad il video di Natale della scuola di Positano dedicato a Simona Lamberti

Il video dei ragazzi della scuola di Positano dedicato a Simona Lamberti, un video bellissimo, toccante, emozionante quello di questi ragazzi del istituto comprensivo LucaAntonio Porzio di Positano e Praiano che è stato dedicato alla loro maestra Simona Lamberti recentemente scomparsa in un tragico incidente. Sono stati straordinari i ragazzi e le ragazze, ringraziamo per il grandissimo lavoro fatto in tutto questo periodo di Pandemia sia gli insegnanti sia il personale sia la dirigente scolastica Stefania Astarita