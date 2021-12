Fc Costa d’Amalfi, per Natale un nuovo bomber in biancoazzurro

Domenico è un attaccante dalle grandi qualità tecniche ed atletiche che, nonostante la sua giovane età, ha vestito maglie. Cresciuto calcisticamente nella Sampdoria, passa alla Spal. Approda poi in Serie C, alla Vis Pesaro e poi al Bisceglie. In D ha vestito le maglie di San Tommaso, Brindisi e Nardó, ed in questa stagione ha cominciato il campionato con il Sora. Il calciatore è già da una decina di giorni che si allena con la squadra, e sabato ha già esordito con la maglia biancoazzurra, nella seconda frazione del match contro il Sant’Agnello. Il presidente, e tutta la dirigenza, è lieta di dargli il bentornato, con l’augurio di raggiungere, insieme, gli obiettivi e traguardi stabiliti. BENVENUTO DOMENICO..”. Oggi pomeriggio, alle 14:30, i costieri ospiteranno la Virtus Cilento per la 14esima giornata di campionato.