Farmaci da banco, l’inchiesta di “Striscia”: in Italia i medicinali più cari che nel resto d’Europa

Come già risaputo in Italia è tutto più caro, oggi parliamo dei farmaci da banco. Lo sostiene un’inchiesta di “Striscia la notizia”: l’inviato del tg satirico Max Laudadio ha infatti provato a confrontare i prezzi di un medicinale molto comune come l’Imodium scoprendo che da noi il prezzo è molto più caro che all’estero.

Una scatola da otto compresse da 2 milligrammi in Italia ha un costo medio di 8,30 euro per un costo di 1,03 euro a singola compressa. Lo stesso farmaco ha un prezzo inferiore in Olanda, Francia, Inghilterra, Svizzera e Belgio, addirittura rispetto al Portogallo la differenza è del 415%: l’Imodium portoghese ha un costo di soli 20 centesimi a compressa. “Striscia” dunque ha intervistato Gustavo Ghidini, presidente del Movimento Consumatori: “Stiamo lavorando per presentare un esposto all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato perché c’è una posizione dominante di queste grandi imprese rispetto ai consumatori e al mercato”.