Fabio Cannavaro da record in bici , dopo Positano e la Costiera fa Napoli – Roma in 7 ore. L’ex difensore del Napoli e della Juve e campione del mondo con la nazionale mostra su Instagram la sua impresa. Come al solito testimonia le sue imprese con instagram, ma Positanonews in Costiera amalfitana lo ha beccato, grazie ai nostri affezzionatissimi e numerosi lettori, con foto e video , da Amalfi e Ravello fino a Piano di Sorrento , la SS 163 Amalfitana la ha girata in lungo e largo più volte, ora abbiamo capito perchè .

Una foto, con caschetto d’ordinanza, davanti al Colosseo illuminato. Su Instagram, Fabio Cannavaro ha così celebrato l’impresa di aver percorso, assieme ad altri nove compagni, 254 chilometri, per spostarsi da Napoli a Roma impiegando il tempo di “7h43m”.

Tanti i commenti stupiti e gli elogi per la grande impresa del capitano campione del mondo nel 2006. Da segnalare il like di Francesco Totti e il commento di Simone Perrotta: “ma davvero??”.