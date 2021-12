Eventi. Luca Sepe e Antonio Fiorillo a Sorrento: serata di beneficenza per l’ospedale

Il cantautore Luca Sepe e l’attore Antonio Fiorillo saranno i protagonisti della serata di beneficenza prevista per domani 11 dicembre, alle ore 21, al teatro Tasso di Sorrento.

L’evento, che rientra nel cartellone di iniziative di M’Illumino d’inverno, promosso dal Comune di Sorrento, è organizzato da “Rf78 PerSempreRoby”, un’associazione nata in memoria di Roberto Fiorentino, un giovane sorrentino scomparso prematuramente, che si propone di perseguire obiettivi di solidarietà e per ottimizzare i servizi sanitari locali.

Quest’anno, il ricavato andrà interamente a finanziare le associazioni che occupano di lotta contro il cancro e per acquistare un’apparecchiatura ad ultrasuoni che sarà donata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento.

Sul palco, anche le allieve della scuola di danza “Patty Schisa e del liceo musicale “Galileo Galilei” di Piedimonte Matese.

Ingresso, 10 euro, nel rispetto delle normative anti Covid-19.

Biglietti prenotabili ai numeri Whatsapp 3398813939 e 3347862122.