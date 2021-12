Ethereum è vittima del suo stesso successo?

Ethereum (ETH) è la rete blockchain più utilizzata, al momento. Alcuni penserebbero che questa sia una buona notizia, ma sfortunatamente non lo è.

Molte persone non sono in grado di eseguire le loro transazioni a causa di un forte aumento del prezzo di Ether e gas, un prezzo che qualsiasi utente deve pagare per convalidare la propria transazione, e stanno iniziando a cercare alternative su altre reti.

Quindi, se Ethereum sta avendo successo e le persone lo stanno usando, perché questo potrebbe essere dannoso per la sua adozione?

Per prima cosa, dobbiamo tornare indietro, guardare come funzionano le transazioni basate su Ethereum e capire perché dobbiamo pagare per ogni transazione che inviamo alla rete.

Perché ci sono commissioni per il gas da pagare per le transazioni?

Ci sono due ragioni fondamentali: premiare i minatori che convalidano le transazioni ed evitare transazioni “inutili”. Se fossero gratuite, chiunque potrebbe effettuare milioni di transazioni al giorno mandando in crash la rete, poiché i minatori non troverebbero alcun vantaggio economico o incentivo nel convalidare.

Ethereum introduce due concetti quando si inviano transazioni: gas e prezzo del gas. Le transazioni non hanno sempre lo stesso prezzo.

Possiamo spiegarlo facendo un confronto con un’auto. Se un’auto andasse alla stessa velocità ogni giorno per fare lo stesso viaggio, consumerebbe lo stesso volume di benzina. Ora, il prezzo del gas non è lo stesso tutti i giorni, quindi il costo della stessa transazione alla stessa velocità è diverso a seconda del prezzo che abbiamo pagato per il gas.

Ethereum ha lo stesso concetto. Le transazioni consumano sempre lo stesso gas a seconda della destinazione della transazione. Ma in rete, il gas non è sempre venduto allo stesso prezzo, poiché il prezzo dipende da quanto è crollata la rete. Poiché la blockchain è una tecnologia in cui i meccanismi di incentivazione sono fondamentali per il suo corretto funzionamento, la rete utilizza il prezzo del gas per proteggerla dal collasso.

Quando la rete è molto utilizzata, è progettata per aumentare il prezzo del gas e quindi scoraggiare le transazioni. Allo stesso modo, quando il suo utilizzo è molto basso, il prezzo del gas è molto basso per incentivare l’uso.

L’aumento del prezzo di Ethereum influisce negativamente sulla rete

Abbiamo una rete blockchain che, grazie al nuovo ecosistema DeFi, sta generando un elevato volume di transazioni. Questo elevato volume di transazioni fa salire il prezzo del gas e, inoltre, questo gas deve essere pagato in una valuta che ha subito anch’essa un forte aumento.

Questo è ciò che sta causando gravi danni all’adozione di Ethereum e sta costringendo molti progetti a cercare una rete blockchain con un costo inferiore per transazione o ad aspettare che il prezzo del gas scenda e si stabilizzi.

Nell’ottobre del 2020, certificare un documento utilizzando Ethereum costava circa 1$, generare una nuova raccolta di token non fungibili (NFT) costava da 10 a 15 dollari e fare uno swap su Uniswap poteva costare circa 3$.

Ora, il costo per la certificazione di un file è salito a circa 15$, il costo per generare una nuova raccolta di NFT è superiore a 120$ e su Uniswap abbiamo riscontrato un costo di circa 200$ per uno swap.

Per questo motivo, i progetti che hanno utilizzato Ethereum per certificare informazioni, eseguire la tracciabilità dei processi o creare set NFT, si sono spostati su altre reti blockchain, ad esempio Cardano, Stellar o xDai, tra gli altri, o stanno cercando una soluzione in Ethereum Layer-2.

Se il prezzo dell’Ether continua a salire, come prevedono alcuni esperti, Ethereum potrebbe rimanere una grande rete specializzata in DeFi, ma i progetti di certificazione, tracciabilità o videogiochi cercheranno altri ecosistemi economicamente sostenibili.

La domanda rimane: se Ethereum si specializza in DeFi, gli farà bene e confermerà il suo definitivo decollo come grande rete finanziaria globale, o farà perdere utenti interessati ad altri casi d’uso, e tutto questo danneggerà l’adozione e l’uso della rete?