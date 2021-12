Erchie per la chiusura della S.S. 163 si rischia di arrivare fino a Natale, oggi l’elicottero non si è riuscito ad alzare per il vento

Aggiornamenti, blocco Erchie lo chiedono in molti a Positanonews ogni giorno, purtroppo la S.S. 163 Amalfitana da Maiori a Cetara è ancora chiusa. La Costiera amalfitana ancora spezzata a metà e forse fino a Natale, altro che tre o quattro giorni come annunciato . Da Anas, provincia di Salerno, Regione Campania e comuni nessuna informazione, neanche sulle pagine ufficiali dei comuni, solo Fulvio Mormile , consigliere comunale di minoranza a Minori , al momento sta aggiornando sui social network . : Stamane l’ elicottero non è riuscito ad alzarsi in volo per il troppo vento , il problema è in cima a più o meno 70 m più in alto dal livello della strada , ci sono dei massi che hanno bisogno di essere imbragati , presumibilmente ci sarà bisogno di 2 giorni di lavoro per scongiurare il pericolo più grosso , e poi altri 10 giorni , presumibilmente con il traffico a senso alternato. Domani pomeriggio ci sarà un incontro con il genio civile ,per cercare di pianificare .