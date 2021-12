Erchie dopo la frana, la S.S. 163 rimane chiusa fino alla settimana prossima. Costiera amalfitana spezzata in due . Ieri sera su Positanonews abbiamo dato la notizia della interruzione della Strada Statale che divide in due la Costa d’ Amalfi, dopo Maiori verso Erchie, prima di Cetara. La Strada Statale 163 Amalfitana resterà chiusa all’altezza del km 43 ricadente nel territorio di Maiori, per la precisione nel tratto di strada della frazione di Erchie, per almeno 3 o 4 giorni. A dare la notizia i colleghi di Telecolore Salerno .

E’ infatti da poco terminata la verifica da parte di tecnici dell’Anas e del comune di Maiori che ha portato alla decisione di procedere con l‘azione di rocciatori per mettere in sicurezza il costone.

L’operazione, afferma il sindaco di Maiori, Antonio Capone, dovrebbe durare 3/4 giorni ma è da mettere nel conto che, le condizioni meteo previste per i prossimi giorni, potrebbero rallentare le operazioni di messa in sicurezza.

“L’unica nota positiva – afferma un preoccupato Capone – è che nessuno si è fatto male, ma, dobbiamo essere consapevoli che eventi come questi sono ormai quasi una certezza quando si verificano condizioni meteo avverse”.

Sul posto anche il sindaco di Cetara Roberto Della Monica “Ci siamo attivati anche noi, speriamo che si riapra al più presto ”

La chiusura della statale 163 Amalfitana è l’ennesima doccia fredda per tutta la Costa d’Amalfi che da sempre deve fare i conti con frane o smottamenti più o meno importanti. I disagi della chiusura riguarderanno non solo i pendolari ma anche le attività economiche e coloro i quali si sarebbero recati nel capoluogo per effettuare le compere natalizie.

E’ infine attesa una riunione in prefettura a Salerno per cercare soluzioni temporanee. Quasi impossibile mettere in campo il trasporto alternativo via mare, nei prossimi giorni previsto un forte moto ondoso.

Le strade alternative dalla Costiera amalfitana per Salerno, Vietri sul mare e Cetara da Ravello , Amalfi, Atrani, Minori e Maiori sono quelle del Valico di Chiunzi , mentre da Positano e Praiano è consigliabile andare da Piano di Sorrento verso Castellammare di Stabia per l’autostrada A3 Napoli – Salerno .