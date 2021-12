Enogastronauta. La Cantina del Grand Hotel Due Golfi di Sant’Agata

Sempre più alberghi si dotano di una Cantina di vini da proporre agli ospiti. Nell’albergo Due Golfi di Sant’Agata è scoccata una scintilla di passione tra quella del direttore Sig Mario, il proprietario sig Adriano Di Maio e il maitre Sommelier Angelo Rotoli. Migliaia di etichette che coprono la produzione italiana e internazionale che richiede grande investimento di energie e personale. Il direttore Mario, racconta come anno per anno , rubacchiando spazi inutilizzati intorno alla scala, ha accresciuto la collezione di bottiglie, il maitre, specifica che questa è una cantina buia di riposo-attesa, in cui non si viene col cliente, per i quali è riservato uno spazio nei pressi della sala più accogliente e luminoso. La brigata dell’albergo, strutturata su giovani ragazzi, passano tutti per le lezioni per sommelier del Maite Rotoli, esperto e già docente presso le scuole alberghiere della Penisola Sorrentina. Una enoteca che si lascia sfogliare come i libri di una biblioteca, tiriamo a caso una bottiglia e viene fuori un Chianti Classico Monsanti Riserva , o ancora un Barbaresco di Giuseppe Cortese a sinistra, nello scaffale Champagneria , viene fuori un Cristal Brut Millésimé 2013 – Louis Roederer.