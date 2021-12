Emergenza Covid, variazione del servizio ferroviario

Per fare fronte all’indisponibilità non programmata di personale, dovuta all’emergenza epidemiologica in atto

(malattia e quarantene), anche l’EAV come le altre aziende ferroviarie italiane, si vede costretta a predisporre una rimodulazione del servizio, con la definizione di alcune corse “non garantite”. La nuova disposizione decorreda domani 30dicembre per le linee vesuviane dovesaranno garantite 206 corse delle 236 del programma.Sulle linee flegreeil dispositivo decorreda domenica 2gennaioe garantirà 180 corse delle 197 previste. Nel complesso la riduzione riguarderà l’11% del servizio.

L’elenco delle corse non garantite, e tutti i dettagli sono pubblicati sul sito e sui canali social di EAV.

Info su: [www.eavsrl.it] ( http://www.eavsrl.it/ )- numero verde800 211 388 -la pagina [facebook.com/paginaeav] ( https://www.facebook.com/paginaeav )per parlare con un operatore – canaleTelegram @EavOfficial