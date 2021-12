Ed Westwick vigilia di Capodanno a Positano, dopo Sorrento e “Capri Hollywood”. Beccato in esclusiva da Positanonews per “Sorrento Winter” . Lo vediamo arrivare nella perla della Costiera amalfitana soffermandosi sui punti caratteristici della cittadina, dalla “Garitta” sulla Madonnina, con il Belvedere che abbraccia il paese e la spiaggia, per la classica Via dei Mulini, soffermandosi per il negozio di Vincenzo Delikatessen, poi il Palazzo Murat, il caffè al Paradise, accolto con professionalità e simpatia dal personale di Elio Rispoli , e la spiaggia in una splendida giornata di sole .

Non è la prima volta che Ed viene in Costa d’Amalfi è stato anche a Ravello Quest’anno la manifestazione “Capri Hollywood” ha visto coinvolta anche Sorrento, dove nel cinema Armida si tiene “Sorrento Winter”, così da coinvolgere maggiori persone per assistere ai filmi in sala , che anche Positanonews ha apprezzato .