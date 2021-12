Ecco tutti gli eventi del Natale 2021 in Costiera Amalfitana

Mercoledì 15 Dicembre

Amalfi

Approdi Mediterranei della Cultura Europea e Mondiale

X edizione

STORIE E PROTAGONISTI DEL

“MIRACOLO ECONOMICO DELLA COSTA D’AMALFI” NELLA SECONDA METÀ DEL ‘900

PROSPETTIVE DI CONTINUITÀ OGGI

Incontro-dibattito, intervengono: Raffaele FERRAIOLI, Olimpia GARGANO, Emilio LUCIBELLO, Sigismondo NASTRI, Salvatore SAMMARCO, Aniello TESAURO. Coordina: Giovanni CAMELIA

Biblioteca Comunale, h 17.00

Positano

Natale a Positano

NATALE IN CASA CUPIELLO

spettacolo teatrale

Chiesa del SS. Rosario, h 19.00

————————–

Venerdì 17 Dicembre

Positano

Natale a Positano

TAMMORRE IN CONCERTO

Borgo Nocelle, h 19.00

————————–

Sabato 18 Dicembre

Amalfi

Approdi Mediterranei della Cultura Europea e Mondiale

X edizione

AMATA POSITANO. RACCONTI DAL SUD, CON UN RICORDO DI DOROTHEE ANDRES

presentazione del libro di Stefan Andres, a cura di Olimpia Gargano e Manfred Beller

Biblioteca Comunale, h 17.00

Cetara

E’ tempo di Natale

RAGAZZI IN GAMBA

premiazione degli studenti più meritevoli

Sala M. Banincasa, h 17.30

Maiori

Maiori Festival

IL SOGNO DI NATALE

spettacolo multidisciplinare

Palazzo Mezzacapo, h 18.00

Minori

La luce del Natale

SFILATA DI FIAT 500 STORICHE

Piazza Cantilena, h 15.30

MO’ VENE NATALE

esibizione dell’Ensemble di Zampogne e ciaramelle

Centro storico, h 18.00

Positano

Natale a Positano

I DODICI DISASTRI DEL NATALE

spettacolo teatrale

Borgo Montepertuso, h 19.00

Praiano

Il Natale di Praiano

CONCERTO PER CHITARRA E PIANOFORTE

pianoforte, Marianna Casola. Chitarra, Luigi Talamo

Congrega del SS. Rosario/ Chiesa di San Luca, ore 18.15

Ravello

Festa della Montagna

FONTANA CAROSA – EDWARD MORGAN FORSTE

spettacolo multidisciplinare

ore 9,00 – Raduno in Piazza Vescovado

ore 9,30 – partenza

ore 12.00 – arrivo previsto, Lettura brani Storia di un panico di Morgan Forster

evento gratuito con prenotazione obbligatoria:

email: assessorato@comune.ravello.sa.it

WhatsApp +393208407605.

Vietri sul Mare

Natale a Vietri

SONO TAZZA DI TE

inaugurazione della mostra

Aula Consiliare, h 17.30

————————–

Domenica 19 Dicembre

Cetara

E’ tempo di Natale

PIETRO GATTO ME RAFFAELE MAISANO

masterclass e concerto per piano

Sala M. Banincasa, h 9.00-22.00

Positano

Natale a Positano

XII TROFEO ENZO D’URSO

gara di pesca a box

Spiaggia Grande, h 9.00-14.00

Ravello

Ravello Festival

ALESSANDRO PREZIOSI

“Nel nome di Dante”

lettura dei versi accompaganto da Stefano di Battista, sassofono, e Daniele Sorrentino, contrabbasso

Auditorium Oscar Niemeyer, h 18.30

info e booking: 089858422

Vietri sul Mare

Natale a Vietri

LA FANTASTICA STORIA DI MARCINA

Puerili disegni raccontano

Villa Comunale, h 11.00

LA CANTATA DEI PASTORI

spettacolo concerto dei Napul’è

Chiesa di San Pietro e Paolo a Dragonea, h 19.30

————————–

Lunedi 20 Dicembre

Amalfi

Natale ad Amalfi

IL VILLAGGIO DEI BIMBI

intrattenimento, laboratori creativi, spettacoli

Parco La Pineta, h 15.00

dal 20 al 24 dicembre

Minori

Nonne e Nonni Ambasciatori di Pace | Unicef Italia

VOGLIA DI RACCONTARE

presentazione del libro in due volumi di Rita Di Lieto

Officine Zephiro Editore

FAVOLANDO

presentazione del libro di Viviana Bottone

Terra del Sole Editore

a cura di Alfonso Bottone

GIOIA DEL PIZZO DIALOGA CON ANDREA APICELLA

Aula consiliare del Comune di Minori, h 18.00

Positano

Natale a Positano

NATALE IN 500

giro delle frazioni, h 11.00

NATALE IN MUSICALL

spettacolo teatrale

Chiesa di S. Maria delle Grazie a Montepertuso, h 19.00

————————–

Mercoledì 22 Dicembre

Positano

Natale a Positano

LE CONSUETUDINI MARITTIME DALLE ORIGINI A GIUSTINIANO

presentazione del libro di Giuseppe Sabella

Sala Andrea Milano, h 16.00

DAMADAKA IN QUANNE NASCETTE NINNO

concerto

Chiesa dell’Assunta, h 19.00

—————————

Giovedi 23 Dicembre

Amalfi

In Canti d’Autore

ORATORIO IN NOEL

OMAGGIO A SAINT SAENS AI 100 ANNI DALLA MORTE

Concerto di Natale

Positano

Natale a Positano

IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE

Piazza dei racconti, h 11.00-17.00

Praiano

Il Natale di Praiano

ARRIVA BABBO NATALE

Piazza San Gennaro, ore 15.00

—————————

Venerdi 24 Dicembre

Positano

Natale a Positano

IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE

E SFILATA CON LE RENNE

Piazza dei racconti, h 11.00-17.00

NASCETTE LU MESSIA

Presepe di Fornillo (Grotta), h 18.30

————————-

Sabato 25 Dicembre

Cetara

E’ tempo di Natale

I TRE MARITI

spettacolo teatrale a cura della Compagnia Teatrale di Cetara

In replica fino al 28 dicembre

Sala M. Benincasa, h 16.30

Praiano

Il Natale di Praiano

UN’ARPA SOTTO L’ALBERO

concerto di Carolina Milite

Chiesa di San Luca, h 18.00

————————

Domenica 26 Dicembre

Amalfi

In Canti d’Autore

ANDREA SANNINO

in concerto

Antichi Arsenali, h 19.00

Cetara

E’ tempo di Natale

CHRISTMAS GOSPEL

Da Piazza S.M. Costantinopoli a Largo Marina, h 11.00

Positano

Natale a Positano

GIRO DI POSITANO

gara podistica

Piazza dei Mulini, h 8.00

CONCERTO DI SANTO STEFANO

a cura dell’Ass. Franco Di Franco

Chiesa Madre, h 19.00

Praiano

Il Natale di Praiano

CHRISTMAS MELODY

concerto dei Solisti Brass Evolution

Trombe, Saverio Barbarulo, Donino Gaudieri. Corno, Vincenzo Di Lieto. Trombone, Gioacchino Mansi. Tuba, Matteo Coppola. Percussioni, Rosario Barbarulo

Chiesa di San Gennaro, h 19.00

Ravello

Ravello Festival

CONCERTO DI SANTO STEFANO

con Lisette Oropesa, soprano e Nuova Orchestra scarlatti diretta dal M° Fabrizio Maria Carminati

Auditorium Oscar Niemeyer, h 12.00

info e booking: 089858422

————————

Lunedi 27 Dicembre

Minori

La luce del Natale

SABATO, DOMENICA E LUNEDI’

spettacolo teatrale a cura de Il Proscenio

Auditorium Palazzo delle Arti, h 20.30

Positano

Natale a Positano

FESTA DELLA ZEPPOLA – 40° edizione

CONCERTO DI AONNA

“MARE…NAPOLI E’”

Sagrato della Chiesa Madre, h 19.00

Praiano

Il Natale di Praiano

NATALE A SAN DOMENICO

Messa e deposizione del Bambino nel presepe

e pic-nic in piazza

Convento di San Domenico,

—————————-

Martedi 28 Dicembre

Amalfi

AMALFI NEGLI ANNI 50

inaugurazione della mostra allestita con il materiale fotografico lasciato da Andrea Fusco

Antichi Arsenali, h 18.00

Amalfi Canta il Natale – XXVIII Edizione

RASSEGNA DI CORI POLIFONICI

Cattedrale, h 19.00

Minori

La luce del Natale

CONCERTO DI ALESSANDRO FRATTA

E LEONARDO GALLUCCI

concerto per flauto e chitarra

Arciconfraternita del SS. Sacramento, h 19.00

Positano

Natale a Positano

FESTA DELLA ZEPPOLA – 40° edizione

EVANGELIO

concerto di Nello Buongiorno e Schola Cantorum di Positano

Chiesa Madre, h 19.00

Vietri sul Mare

Natale a Vietri

MARIA E GIUSEPPE, UNA STORIA D’AMORE

spettacolo teatrale

Chiesa di San Giovanni Battista, h 19.30

————————

Mercoledi 29 Dicembre

Amalfi

Amalfi Canta il Natale – XXVIII Edizione

RASSEGNA DI CORI POLIFONICI

Cattedrale, h 19.00

Cetara

E’ tempo di Natale

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DELL’AVVOCATA

Da Piazza Martiri Ungheresi, h 7.00

Positano

Natale a Positano

ANDREA SANNINO IN CONCERTO

Piazza dei Racconti, h 19.00

Praiano

Il Natale di Praiano

IL FLAUTO TRA-SCRITTO

Concerto

Flauto, Vincenzo Santoriello. Piano, Marina Rosato

Congrega del SS. Rosario – Chiesa di San Luca, ore 19.30

————————

Giovedi 30 Dicembre

Amalfi

Amalfi Canta il Natale – XXVIII Edizione

RASSEGNA DI CORI POLIFONICI

Cattedrale, h 19.00

Maiori

Maiori Festival

GRUPPO DI LETTURA

DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

Palazzo Mezzacapo, h 18.00

Positano

Natale a Positano

LIBER SPAZIO

Lab art – intrattenimento per i più piccoli

Piazza dei Racconti, h 16.00

Praiano

Il Natale di Praiano

MESSA IN LUCE – I TABLEAUX VIVANTS

performance teatrale della compagnia Teatri 35 sulla via Francigena del Sud.

Chiesa di San Luca, ore 18.00

———————–

Venerdi 31 Dicembre

Minori

La luce del Natale

O’ REVOTA COSTIERA

esibizione di musica folk

Piazza Cantilena, h 00.30

————————-

Sabato 1 Gennaio

Amalfi

Gran Concerto di Capodanno

S.C.S. INTERNATIONAL HARMONIA CHAMBER ORCHESTRA in concerto

Cattedrale, h 12,15

Minori

La luce del Natale

CONCERTO DI CAPODANNO

esibizione della premiata Banda Città di Minori

Basilica di Santa Trofimena, h 12.00

SABATO, DOMENICA E LUNEDI’

spettacolo teatrale a cura de Il Proscenio

Auditorium Palazzo delle Arti, h 20.00

repliche giorno 2 -6 -7 -8 9 Gennaio

Positano

Natale a Positano

CONCERTO DI CAPODANNO

Sala Andrea Milano, h 12.00

ARMONIA NOBILE

spettacolo musicale

Borgo Nocelle, h 17.30

Borgo Montepertuso, h 18.30

Praiano

Il Natale di Praiano

CONCERTO DI CAPODANNO

Soprano, Rosa Spinelli. Violino, Luca Gaeta. Arpa, Valentina Milite

Chiesa di San Gennaro, ore 19.00

Vietri sul Mare

Natale a Vietri

CONCERTO DI CAPODANNO

Piazza Amendola, h 11.00

———————–

Domenica 2 Gennaio

Amalfi

In Canti d’Autore

EUGENIO BENNATO E LE VOCI DEL SUD

IN CONCERTO

Antichi Arsenali, h 19.00

Cetara

E’ tempo di Natale

CONCERTO DI NATALE

Sala M. Benincasa, h 16.30

Vietri sul Mare

Natale a Vietri

SARANNO VIETRESI

Piazza Amendola, h 11.00

MARIA E GIUSEPPE, UNA STORIA D’AMORE

spettacolo teatrale

Chiesa di Molina, h 19.30

———————–

Lunedi 3 Gennaio

Minori

La luce del Natale

IL RITORNO DI MARY POPPINS

rassegna cinematografica per ragazzi

Auditorium Palazzo delle Arti, h 17.30

THE HELP

rassegna cinematografica per adulti

Auditorium Palazzo delle Arti, h 20.00

repliche, per entrambe le rassegne, 4 e 5 Gennaio

—————————————–

Martedì 4 Gennaio

Positano

Natale a Positano

NATALE IN MUSICALL

Chiesa Nuova, h 19.00

————————————–

Mercoledi 5 Gennaio

Amalfi

In Canti d’Autore

ELOGIO DI AMALFI

riedizione dello scritto di Salvatore Quasimodo

a cura di Vito Pinto

Antichi Arsenali, h 18.00

Praiano

Il Natale di Praiano

ARRIVA LA BEFANA

spettacolo per bambini

Piazza San Luca, ore 14.30

————————————–

Giovedi 6 Gennaio

Amalfi

In Canti d’Autore

RESILIENZA 3.0

MASSIMO GALLO IN CONCERTO

Antichi Arsenali, h 20.30

Cetara

E’ tempo di Natale

HAPPY EPIPHANY PARTY

Sala M. Benincasa, h 16.30

Minori

La luce del Natale

O’ REVOTA COSTIERA

esibizione di musica folk

Piazza Cantilena, h 11.30

Positano

Natale a Positano

PREMIAZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO NATALE A POSITANO 2021

Ufficio del turismo, h 16.00

A’ COST A’ COST

concerto di musica popolare

Chiesa di S. Maria delle Grazie a Montepertuso, h 18.00

Vietri sul Mare

Natale a Vietri

LA CANTATA DEI PASTORI

spettacolo concerto di Cristian Brucale e la sua band

Chiesa di San Giovanni Batt, h 19.30

—————————-

Domenica 9 Gennaio

Cetara

E’ tempo di Natale

SPETTACOLO AC

spettacolo a cura dei bambini dell’Azione CAttolica

Sala M. Benincasa, h 16.30

Positano

Natale a Positano

EVANGELIO

concerto di Nello Buongiorno e Schola Cantorum di Positano

Chiesa di S. Maria delle Grazie a Montepertuso, h 18.00

Vietri sul Mare

Natale a Vietri

GRUPPO VOCALE SAN GIOVANNI BATTISTA

Chiesa di Sant’Antonio a Marina, h 19.30