“E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino, girato in Costiera Amalfitana, tra i candidati alla 79ma edizione dei Golden Globe.

“E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino è tra i candidati alla 79ma edizione dei Golden Globe di gennaio come miglior film straniero: ad annunciarlo da Los Angeles è stata la presidente della Hollywood Foreign Press Association, Helen Hoehne.

La pellicola ha già vinto il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria e il Premio Marcello Mastroianni (a Filippo Scotti, come migliore attore emergente) alla 78a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

I prestigiosi premi cinematografici dell’Associazione della stampa straniera saranno consegnati il 9 gennaio 2022.

“Luca”, diretto dal regista italiano naturalizzato statunitense Enrico Casarosa, figura tra candidati per il miglior film d’animazione.

Per la miglior regia sono in gara Steven Spielberg con “WEst Side Story”, Denis Villeneuve con “Dune”, Maggie Gyllenhaal per “The Lost Daughter”, Kenneth Branagh per “Belfast” e Jane Campion per “The Power of the Dog”. Lady Gaga è invece candidata come miglior attrice in un film drammatico per il ruolo di Patrizia Reggiani in ‘House of Gucci’.