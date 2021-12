«È Natale: ora il vigile del fuoco va trasferito»: il giudice del Tar ordina lo spostamento immediato dell’uomo di Maiori da Firenze a Salerno

Da Firenze è stato trasferito a Salerno per passare le festività natalizie con la propria famiglia. È accaduto a un vigile del fuoco di Maiori di servizio nel capoluogo toscano. L’uomo, al fine di essere assegnato temporaneamente al Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno o di Avellino, con l’intento di avvicinarsi a casa per stare vicino alla figlia di soli due anni e alla moglie che vivono proprio in Costiera Amalfitana.

Lo scorso 5 agosto il Comando dei vigili del fuoco di Firenze ha espresso parere contrario all’istanza facendo presente che attualmente già 23 unità del personale operativo sono trasferite o assegnate ad altre strutture del Corpo nazionale. Il 10 di settembre la nota con la quale il Corpo dei vigili del fuoco preavvisava che l’istanza non poteva essere accolta in quanto la sede di Salerno o in alternativa la sede di Avellino non presentano disponibilità di un posto vacante di corrispondente posizione retributiva del cittadino di Maiori.