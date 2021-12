Due partite in 4 giorni: il Sorrento si prepara per il tour de force

Il Sorrento Calcio, dopo la difficile partita sotto la pioggia battente contro l’Altamura e terminata in parità, si prepara per la prossima trasferta in Puglia. Non solo, i ragazzi di mister Cioffi sono chiamati a 2 importanti sfide in pochi giorni: sabato alle 14:30, infatti, i rossoneri dovranno affrontare il Gravina, mentre mercoledì 8 dicembre ospiteranno al Campo Italia il Bisceglie. La classifica è molto corta e sono pochi i punti di distanza che dividono le 3 compagini: Gravina 19, Sorrento 18 e Bisceglie 15.