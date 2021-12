Doppio acquisto in casa del San Vito Positano

Alla vigilia della trasferta ad Agerola, il San Vito Positano comunica di aver rinforzato la rosa con il doppio acquisto di Martone ed Apuzzo. Attivissimi dunque sul mercato, i giallorossi, secondi in classifica, sono intenti a raggiungere al più presto il primo obiettivo, la salvezza, per poi cercare di ambire ad altro. Intanto già da domani, la squadra di mister Gargiulo cercherà di tornare alla vittoria dopo il derby terminato per 1-0 per la capolista Massa Lubrense.