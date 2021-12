Dopo un mese si cerca ancora il 24enne Natale Martorelli lanciatosi dal ponte di Furore

E’ trascorso oramai un mese da quando, lo scorso 13 novembre il 24enne Natale Martorelli di San Valentino Torio si lanciò dal Ponte di Furore. Le ricerche del giovane sono sempre state intense grazie anche all’ausilio di elicotteri, sub e Capitaneria di Porto ma il suo corpo non è stato mai ritrovato. Ma non ci si arrende e, nonostante il tempo trascorso, ancora si cerca spostandosi ben oltre lo specchio d’acqua antistante il fiordo consapevoli che le forti correnti con grandissima probabilità abbiano trascinato il corpo lontano. Ma si spera di poterlo ritrovare per potergli dare una degna sepoltura e per far sì che la famiglia abbia una tomba su cui deporre fiori e piangere la tragica fine del ragazzo.

Purtroppo la costiera amalfitana ha già vissuto un’esperienza simile quando il corpo senza vita della giovane Francesca Mansi, travolta dal fango nell’alluvione del 9 settembre 2010 ad Atrani, fu ritrovato dopo un mese circa presso le Eolie, tra le isole di Lipari e Panarea, dove le forti correnti lo avevano trasportato.

Sarà così anche per Natale Martorelli? Dopo un mese di ricerche il mare restituirà il suo corpo?

(foto di Charly 57)