Prevenzione in Pillole di Ersilia Trapani

– DONNE DISABILI E VIOLENZA-

Un tabù da sdoganare.

Un dato :il 36% delle donne disabili è vittima di violenza. Una violenza di cui di fatto non si parla mai. È necessario sensibilizzare anche la cittadinanza al fine di attivare una rete di sostegno e di supporto.

Se riconoscere la violenza subita da una donna o da un’adolescente è spesso un compito difficile, questa difficoltà aumenta di molto nel caso ci si trovi di fronte a una disabile.

Un minore con disabilità intellettiva ha un rischio 2 o 3 volte maggiore di subire un maltrattamento fisico. La probabilità di denunciare un abuso sessuale è di 2 volte e mezzo superiore e, come se non bastasse, i minori disabili hanno anche un alto rischio di essere bullizzati.

«Il lavoro da fare è molto, tenendo ben presente l’intersezione tra disabilità e violenza: i dati disponibili vanno diffusi per arrivare alla consapevolezza del problema; vanno letti i documenti internazionali e nazionali; vanno valorizzate le esperienze e i progetti; garantita l’accessibilità dei disabili ai servizi e alle risorse informative; pensate delle adeguate politiche nazionali e locali. Senza dimenticare, infine, l’interfaccia col mondo giudiziario».

Le donne con disabilità non hanno accesso a un’educazione sessuale come le donne senza disabilità. Non denunciano la violenza perché non la riconoscono. Come è molto frequente il non riconoscimento da parte dei servizi, dei medici, degli psicologi di violenza su donne con disabilità, soprattutto se la disabilità è cognitiva perché pensano sia legata a una malattia o a una fantasia della donna

La consapevolezza da raggiungere per le vittime è, dunque, un obiettivo primario. Da qui anche la necessità di ricevere un’adeguata educazione affettiva e sessuale, con il coinvolgimento dei genitori

È assolutamente necessaria una rete strutturata per dar loro voce, attenzione ascolto.