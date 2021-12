Don Luigi Merola ospite di “Vacciniamoci contro la camorra, il racket e l’usura”

Sarà don Luigi Merola, parroco anticamorra e fondatore de ‘A voce d’e creature, che offre accoglienza e servizi ai ragazzi, il prossimo ospite della campagna di comunicazione e di sensibilizzazione “Vacciniamoci contro la camorra, il racket e l’usura”. Il progetto messo in campo dall’amministrazione comunale di Castellammare di Stabia tornerà nell’aula consiliare “Falcone e Borsellino” di Palazzo Farnese, sede del Comune di Castellammare di Stabia, sabato 4 dicembre alle ore 10 e 30. La manifestazione si sposterà nell’aula consiliare a causa delle previsioni meteo avverse. Il primo appuntamento, sabato 20 novembre, ha avuto come ospiti don Ciro Cozzolino, referente del presidio di Libera di Torre Annunziata, e don Gennaro Giordano, che hanno dialogato con i cittadini e gli studenti delle scuole stabiesi.

La campagna ha lo scopo di sottrarre terreno fertile alla camorra che tenta di inquinare il tessuto sociale ed economico, di manifestare ferma condanna ai fenomeni criminali, di testimoniare la presenza dello Stato al fianco dei cittadini, delle famiglie, degli imprenditori protagonisti della nuova primavera della città. Nell’ambito dell’iniziativa è stato anche sottoscritto un protocollo d’intesa tra Comune di Castellammare, Ascom, Circolo Intercomunale della Legalità e Fondazione Exodus affinché l’Ente si costituisca parte civile per risarcimento danni per lesa immagine della città ogniqualvolta si aprirà un procedimento contro estorsori o usurai. I fondi derivanti dal risarcimento danni saranno destinati a fini sociali.

La campagna di comunicazione e di sensibilizzazione è strutturata con il coinvolgimento dell’Ascom territoriale, di Unimpresa, del Circolo Intercomunale della Legalità, della Fondazione Exodus, del Forum delle Associazioni, del Forum dei Giovani e gode del patrocinio di Anci Campania.

La manifestazione si attua con un presidio dove, simbolicamente, viene fatto sottoscrivere agli ospiti un documento di accettazione della vaccinazione contro i virus della camorra, del racket, dell’usura, dell’illegalità, degli abusi e della violenza. All’atto della sottoscrizione viene rilasciata una tessera di “avvenuta vaccinazione”.

