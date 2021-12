DOMENICA 19 DICEMBRE ORE 11.00 SALUTO NATALIZIO ALLA SALA TAFURI

Domenica 19 dicembre alle ore 11.00, il gruppo DEEP /Democrazia e Partecipazione invita nella Sala del Museo delle ceramiche Alfonso Tafuri di Larghetto Cassavecchia, amici, giornalisti e quanti vorranno intervenire per un brindisi di saluto natalizio e per la chiusura di un anno di attività. Avviatosi nel novembre 2020 con un incontro a S. Maria de Lama, dopo l’esperienza di “Salerno cosa ci resta” del 2019, si è formato il gruppo DEEP/Democrazia e partecipazione, composto da professionisti, studiosi, giornalisti, ambientalisti. Nel corso dell’anno, complice anche la campagna elettorale per le amministrative, il gruppo ha raccolto documentazioni e ha avanzato idee e proposte su alcune tematiche importanti che riguardano la città: Trasparenza e Partecipazione, Salute, Servizi, Ambiente, Cultura, Mobilità, intorno ad alcuni cardini principali: il rapporto tra istituzioni e cittadini e la partecipazione ai processi decisionali della pubblica amministrazione salernitana. Nel corso del 2021 il gruppo si è prodigato affinché si formasse una ampia coalizione tra forze politiche e gruppi civici della città, oltre le amministrative, un progetto che si è scontrato con numerosi ostacoli e con diversi candidati che hanno disperso le forze. In ogni caso la coalizione dell’area di Centro Sinistra e del M5S ha espresso cinque consiglieri di opposizione; con essi e con le varie formazioni civiche DEEP vuole continuare il discorso anche oltre le elezioni, per costruire insieme una valida e capace opposizione. Su questo DEEP proseguirà il suo impegno con un nuovo assetto associativo e con nuove attività in programma per il 2022 che non perderanno di vista le annose emergenze: la Tutela dei Beni Comuni, il Risanamento ambientale, l’Istituzione delle Consulte e degli organismi di partecipazione, la Cultura, La Salute, La mobilità, le azioni per il PNNR, lavorando con la vasta area del movimento civico cittadino per un rinnovamento possibile in grado di fermare politiche che hanno danneggiato la città, per contrastare e condizionare nel futuro le scelte dell’amministrazione e orientare diversamente il consenso nella città. Questi i nostri impegni per il 2022. Intanto vi invitiamo con noi a salutare il Natale con rinnovata fiducia.

DEEP Democrazia e Partecipazione

Licia Amarante, insegnante e formatrice

Felice Bottiglieri, ingegnere

Margaret Cittadino, Tribunale del malato

Alfonso Conte, docente Scienze politiche Università di Salerno

Pasquale De Cristoforo, regista teatrale

Raffaella Di Leo, insegnante, presidente Italia Nostra Salerno

Luciana Libero, giornalista

Federico Marra, project manager, ambientalista

Fausto Martino, architetto

Leonardo Vitola, funzionario Soprintendenza