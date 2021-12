Domani la Sorrento Positano, Ruggiero: \"Splendida opportunità per il nostro territorio\"

I motori sono caldissimi, Napoli Running sta completando le ultime attività per far in modo che domenica 5 dicembre il colpo di pistola che darà il via alla Sorrento Positano Ultramarathon (ore 7.00) e Panoramica (ore 9.00) sia l’inizio di una grande festa.

Oltre 1.500 il totale iscritti su entrambe le distanze, 26 le nazioni rappresentate oltre all’Italia e tanti personaggi che faranno ancora più grande un evento che è entrato nel cuore dei runners grazie alla organizzazione impeccabile dell’evento e alla location, uno dei posti più incantevoli del mondo.

GIOVANNI RUGGIERO – Tra gli amici della Sorrento Positano c’è anche il sorrentino, ex azzurro e atleta professionista Giovanni Ruggiero: “Ho corso in allenamento migliaia di chilometri sulle strade della Sorrento Positano, le strade di casa mia, e ancora ogni volta mi emoziono fortemente. Il mio punto preferito è verso Termini dove si vede vicinissimo Capri, credo che questo evento sportivo sia molto importante per Sorrento perché i runner sono anche dei turisti. Porta un sostegno economico di rilievo, soprattutto dopo i difficili mesi della pandemia, in un momento dell’anno dove di solito non c’è un flusso notevole di turisti”.

LUKAS PETRUSEK – In gara anche Lukáš Petrusek, atleta dilettante di origine ceca affetto da acondroplasia, una patologia congenita che gli ha impedito lo sviluppo corretto e avrebbe potuto persino impedirgli di camminare.

“Vivo e mi alleno a Praga, dove sono responsabile della comunicazione con gli atleti che frequentano il ‘Running Mall’, la rinomata sede di RunCzech, organizzatori tra l’altro della maratona di Praga. Ho corso in tante nazioni e mi piace tantissimo correre in Italia dove ho realizzato il mio primato personale alla Napoli City Half Marathon del 2020. Il clima durante le competizioni è molto friendly e qui a Sorrento l’atmosfera natalizia, le luci ed il clima rendono tutto perfetto”, ha detto Lukáš.

Alto poco più di 140 cm, Lukáš ha corso le maratone di Monaco e Francoforte sotto le 4 ore, un traguardo difficile per moltissimi, e che per Lukáš ancora di più perché si quantifica in oltre 130mila passi e una perdita di peso da 3 a 7 kg: “Ho corso diverse maratone e partecipato anche a gare di sci. A Marzo parteciperò ad un evento di Cross Country Skiing in Svezia ma sogno la Marcialonga e prima o poi sarò al via. Quest’anno ho corso anche una 50km e diverse gare con dislivello. Domani sarò al via della Panoramica 27 km, so che i primi 10km saranno duri a causa del dislivello, per questo mi preparo ad aprire dopo il gas! Spero di arrivare al traguardo entro 3 ore, posso farcela, il clima è perfetto per centrare questo obiettivo”, ha aggiunto.

Un viaggio che Lukáš ha fatto con i colleghi del team RunCzech da Praga: “Mi piace vivere anche il backstage delle gare, dare una mano ai miei colleghi. Come per tutti, il mio mondo si è fermato in pandemia, ho perso la motivazione ad allenarmi ed oltre il 25% della mia forma. Ma ora ho trovato nuovi stimoli e sto seguendo un nuovo programma di allenamento e voglio gareggiare e vivere tantissime emozioni. Amo la cucina italiana e campana, domani al traguardo farò una scorpacciata di pizza capricciosa“.

GLI ALTRI ATLETI IN GARA – Annunciato il ritorno sulla Ultramarathon 54k della finlandese Noora Katarina Honkala, vincitrice nel 2017 e nel 2018, quando aveva tagliato il traguardo per prima in 4h14‘51” e 4h01‘00“, al via per fare tris e godersi la costiera campana.

Sulla Panoramica 27 km, annunciata la partecipazione di Giorgio Mario Nigro (ASD Carmax Camaldolese), atleta locale con un personale di 1h10‘31” sulla mezza maratona e di Sara Cetrangolo (Cilento Run).

FAMILY RUN ‘GREEN’ – La “Family Run & Friends” di 2 km, non competitiva, senza classifica, si svolgerà domani a partire dalle 9:20 da corso Italia altezza Piazza Angelina Lauro. La Family Run & Friends è aperta a tutti da 0 a 99 anni. Non è necessario presentare il certificato medico ed è gratuita per i bambini fino a 10 anni e per gli over 65. Per tutti gli altri la partecipazione costa 5€, ma può essere gratuita con grande attenzione all’ambiente portando 10 bottiglie di plastica e ricevendo la borsa ed i gadget di Penisolaverde. In collaborazione con il comune di Positano grande festa per la Family con decine di famiglie e bambini che hanno preso parte alla gara. Mamme, papà, cani, carrozzini che hanno animato le strade dell’incantevole cittadina dell’amalfitana.