Dolore improvviso a Castellammare di Stabia: scomparsa prematura di Elio Forgione

La scomparsa di Elio Forgione ha sconvolto i cittadini di Castellammare di Stabia. Elio era un volto ben noto tra gli stabiesi, con una moglie e un bambino piccolo ora travolti dal dolore e dalla mancanza. L’intera comunità sostiene la sua famiglia colpita dal grave lutto, che ha visto Elio allontanarsi dalla vita troppo presto. Una scomparsa ingiusta dopo la lotta contro una malattia che lo ha portato al ricovero all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Elio era uno speaker e grafico pubblicitario tanto apprezzato da molti per la sua gentilezza e discretezza. In tanti piangono la sua dipartita con calorosi messaggi di cordoglio sui social: “Sono affranto e mi mancano le parole. Le mie sincere condoglianze. Sono con tutto il cuore vicino a voi in questo momento.” “Forgiò ma che mi combini. Con te hai portato via parte della mia giovinezza, spensieratezza e, inevitabilmente,del mio cuore. Che la terra ti sia lieve, veglia sul tuo piccolo grande ometto. Non ti dimenticherò mai.”