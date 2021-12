Discoteche chiuse all’improvviso prima delle feste senza parlare di ristori, la rabbia dei gestori La stagione ‘orribile’ delle discoteche e dei locali da ballo, tra i più penalizzati da due anni di pandemia, sembra non finire mai: l’annuncio della chiusura immediata è arrivato nella serata di giovedì 23 dicembre come una doccia fredda per i gestori per ora chiedono nuovi ristori “nello stesso breve arco di tempo” in cui è stato deciso di chiudere: “Comportamento delittuoso nei nostri confronti”