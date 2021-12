Disastro Circumvesuviana: il caso sbarca in parlamento con l’interrogazione del M5S. Così scrivono i parlamentari Luigi Gallo e Silvana Nappi:

Il servizio di trasporto pubblico su rotaia nella provincia di Napoli, cosiddetto Circumvesuviana, è assicurato dall’Eav S.r.l. (Ente Autonomo Volturno), società «in house» a socio unico regione Campania;

nello specifico, le linee vesuviane sono 6 e si estendono intorno al Vesuvio, sviluppandosi sia verso la costiera sorrentina, sia sul versante interno, raggiungendo Nola, Baiano e l’Agro nocerino-sarnese;

dalla carta della mobilità 2020, il servizio Circumvesuviana serve oltre 88.574 viaggiatori al giorno su 142,705 chilometri di rete e 96 stazioni, con 71 elettrotreni in esercizio;

l’Eav fornisce servizio anche su gomma con linee che servono le aree Flegrea, Sorrentina, Vesuviana, Nolana, delle Isole di Ischia e di Procida, le linee operaie e quelle turistiche, trasportando oltre 10,8 milioni di passeggeri, con una media giornaliera di 30.000 viaggiatori, con 1.750 corse giornaliere, percorrendo oltre chilometri 10.600.000 in 70 comuni, oltre alle tratte ferroviarie flegree, suburbane e metropolitana;

con questi numeri appare evidente che l’Eav, e in particolare la ferrovia Circumvesuviana, rappresenti «la mobilità» nella provincia di Napoli e risulti indispensabile all’attualità ed in prospettiva allo sviluppo sostenibile e quindi all’Agenda 2030;

ciò brevemente e numericamente premesso, è sufficiente intervistare un viaggiatore o scorrere le pagine dei quotidiani per riscontrare i disservizi giornalieri quali: soppressioni di corse, ritardi, guasti anche gravi che hanno più volte costretto i passeggeri a rischiosi rientri a piedi nella stazione più vicina, anche percorrendo le rotaie nel buio delle gallerie, oltre allo stato indecoroso degli elettrotreni e l’abbandono di alcune stazioni, prive anche del servizio di biglietteria;

la reiterazione di questi episodi nel corso degli anni, oltre ad esasperare i fruitori e a dissuadere dall’utilizzo di mezzi di mobilità pubblica, evidenziano una «gestione» più improntata a colmare disavanzi di bilancio procurati negli anni da poco oculate amministrazioni, anziché evidenziare l’importanza strategica della mobilità su rotaia in luoghi «critici» e popolosi come quello dell’hinterland napoletano o fortemente frequentati da pendolari e flussi turistici, quali Ercolano, Villa delle Ginestre, Pompei e la penisola sorrentina;

la conduzione amministrativa, in relazione alla recente inchiesta giornalistica del quotidiano La Repubblica, mostra diversi lati oscuri anche nella gestione delle assunzioni e dei relativi concorsi. In particolare, è stato rilevato un gran numero di partecipanti e di neo-assunti in rapporti di stretta parentela con dirigenti e funzionari dell’Eav S.r.l. stessa;

va considerato inoltre che nel disegno di legge di bilancio per il 2022, il Governo ha previsto lo stanziamento di circa 70 miliardi di euro per gli investimenti delle amministrazioni centrali e locali dal 2022 al 2036, destinati, fra l’altro al completamento delle infrastrutture ferroviarie, oltre allo stanziamento di altri 1,5 miliardi di euro anche ad incremento del Fondo per il trasporto pubblico locale –:

quali siano le iniziative di competenza di monitoraggio ed eventualmente di indirizzo che il Governo intenda porre in atto.

(4-10919)