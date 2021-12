Dipendenti in contatto con positivi: tagli alle corse della Circumvesuviana. Alcuni dipendenti dell’Ente Autonomo Volturno sono entrati in contatto con dei positivi al Covid e, per questo motivo, si trovano ora in isolamento fiduciario. Anche oggi, mercoledì 29 dicembre 2021, come già accaduto negli ultimi giorni, si preannunciano tagli alle corse della Circumvesuviana.

Attraverso una serie di note diramate in mattinata, l’Eav ha fatto sapere che “causa improvvisa indisponibilità (malattia e quarantena) di personale, legata all’attuale emergenza epidemiologica” oggi sono soppressi i treni delle ore 8:08 da Baiano per Napoli, delle ore 8:14 da Napoli per Torre del Greco, delle ore 9:01 da Torre del Greco per Napoli e delle ore 11:54 da Napoli per Sorrento.

Non si esclude che potranno esserci ulteriori tagli anche nel pomeriggio.