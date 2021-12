Alla vigilia del derby Casertana – Sorrento, mister Cioffi presenta la partita, preparata in soli 2 giorni a causa del match infrasettimanale di mercoledì scorso e sotto le avverse condizioni meteo. “Questi due giorni sono stati abbastanza intensi anche se piovosi. Non abbiamo fatto in tempo a finire la gara col Bisceglie che abbiamo dovuto iniziare a preparare questa, ma i ragazzi sono stati bravi- spiega Renato Cioffi -. La qualità della Casertana, che fino a 3 settimane fa era prima in classifica, è fuori ogni dubbio, per cui non ci dobbiamo lasciare ingannare da questo loro momento di difficoltà. A noi servono punti e dobbiamo fare la nostra partita”. Nel contempo, il club rossonero rende noto di aver trasferito il centrocampista Camara al Nola (Serie D – girone H) e l’attaccante Procida al Castel San Giorgio (Eccellenza – girone C).