Depuratore Maiori, i testi del processo non convincono. Prende corpo il processo sul depuratore di Maiori. Irti in aula hanno sfilato due tecnici, testi della procura, l’architetto Cavaliere dell’ufficio tecnico della Provincia e la funzionaria Arpac Ferrajoli. Le loro audizioni non sarebbero andate proprio bene: i due non avrebbero saputo rispondere a tutte le domande, soprattutto in merito alle condizioni dell’impianto e la qualità dell’acqua riversata in mare. La prossima udienza è a luglio. Ricordiamo che gli imputati sono tre. Si tratta di una sindaco e un ex sindaco, Antonio Della Pietra (difeso dall’avvocato Vincenzo Rispoli) e Antonio Capone (difeso dall’avvocato Giuseppe Della Monica) quindi ex dirigente dell’ufficio tecnico comunale, ingegnere Aniello Casola (difeso dall’avvocato Silverio Sica). I reati contestati sono di danneggiamento dei beni pubblici, gettito di cose idonee a molestare le persone, deturpamento di bellezze naturali. Il processo nasce da una serie di accertamenti condotti su tutti i depuratori della provincia, molti dei quali ritenuti non ben funzionanti. Nel caso dell’impianto di Maiori emerse l’idoneità degli impianti di trattamento delle acque che venivano sversate in mare senza un’adeguata depurazione, come avviene nella maggior parte dei paesi della Costiera. Le acque in uscita dagli impianti contenevano sostanze inquinanti che danneggiavano le matrici ambientali di beni pubblici, oltretutto protetti da vincolo paesaggistico. Di qui il processo per quelli che, secondo l’accusa sarebbero i diretti responsabili dello scempio ambientale che causa problemi soprattutto durante il periodo estivo causa anche allacci probabilmente abusivi.

Fonte Il Mattino