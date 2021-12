Danimarca: clienti e dipendenti bloccati in negozio a causa di una bufera di neve, dormono tutti all’Ikea. Aalborg, cittadina della Danimarca, nel corso della giornata di ieri è stata colpita da una forte bufera di neve, che ha bloccato clienti e dipendenti all’interno di un negozio dell’Ikea.

Le persone all’interno dell’esercizio commerciale, circa una trentina, hanno passato la notte nello showroom. Per loro fortuna, sono rimasti bloccati in un negozio in cui hanno potuto utilizzare letti e poltrone in esposizione per dormire, con tanto di biancheria.

Hanno anche potuto mangiare i panini alla cannella e bere caffè e tè, guardando tutti insieme una partita di calcio in televisione.

I dipendenti e i clienti sono stati anche raggiunti dal personale di un vicino negozio di giocattoli, rimasto pure bloccato.

“Tutto era così inusuale, abbiamo riso della situazione perché probabilmente non la rivivremo più”, ha dichiarato alla tv locale Michelle Barrett, una delle persone rimaste bloccate. Sono riusciti a dormire “nel letto che hanno sempre voluto provare”, ha scherzato il direttore del negozio Peter Elmose parlando con il tabloid Ekstra Bladet: “È stata una buona notte. Tutto divertente”, ha aggiunto.