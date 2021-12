Dal prossimo 6 dicembre obbligo di Green Pass per viaggiare sugli autobus della Sita Sud

La Società di Trasporti Sita SUD comunica che dal prossimo 6 dicembre, come stabilito dal D.L. 26 novembre 2021 n. 172, per poter viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico locale sarà necessario essere in possesso del Green Pass. Sono esentati dall’obbligo della Certificazione Verde sui messi di trasporto i viaggiatori con età inferiore ai 12 anni.

Si precisa che sono previsti specifici controlli a campione alle fermate e sui mezzi per verificare il possesso del Green Pass.