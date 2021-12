Da Sorrento a Vico equense , controlli per i Green Pass sanzioni anche per chi sta nei gazebo esterni , non sono spazi all’aperto. Controlli e sanzioni in Penisola Sorrentina all’Immacolata. Tutti i corpi impegnati, fra questi Guardia di Finanza, Polizia e Carabinieri. Fra i controlli anche negli spazi esterni dei locali, bar e ristoranti. A quanto pare anche chi sta nei gazebo non può considerarsi esente dal green pass, per spazio aperto si intende quello aperto per almeno tre lati, e non è il caso dei gazebo. Davvero difficile la vita a titolari di bar e ristoranti a causa di questo coronavirus Covid – 19