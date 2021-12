Da Sorrento a Sant’Agnello, Piano e Vico Equense per Natale spendi nel locale , c’è anche lo striscione

Da Sorrento a Sant’Agnello, Piano e Vico Equense e tutta la penisola sorrentina , per quanto riguarda la parte costiera di Positanonews, è un appello da condividere. Ricordiamo che a Piano di Sorrento c’è anche il bellissimo Piano ti Premia, premiate la fiducia nei vostri commercianti

La federazione di Gioventù Nazionale di Napoli ha avviato sui territori della provincia, con il posizionamento di striscioni, la tradizionale campagna di sensibilizzazione e supporto al commercio locale. Mai come quest’anno una scelta consapevole di sostegno ai prodotti italiani assume un valore non soltanto simbolico, ma soprattutto economico.

“Il commercio e l’artigianato locali – fanno sapere i promotori l’iniziativa – sono stati falcidiati prima dal Covid, e poi dai ritardi e dalla confusione dei governi che hanno accompagnato le iniziative di ristoro del tutto insufficienti rispetto ai mancati introiti accumulati a causa dei ripetuti blocchi delle attività”.

“L’idea è partita dai militanti della provincia di Napoli – dichiara Giovanni Ferraro, presidente di Gioventù Nazionale Penisola Sorrentina – che avevano intenzione di legare all’identità delle proprie città gli acquisti di Natale da fare rigorosamente nei negozi cittadini. Questi negozi sono degli avamposti di identità e tradizione, ed è nostro dovere tutelarli.

Questo Natale va fatto un gesto semplice ma concreto: comprare nelle nostre città, scegliendo i nostri commercianti per difenderli dalla prepotenza delle multinazionali. Come federazione, per tutto il mese di dicembre abbiamo fissato sui diversi territori della provincia volantinaggi, banchetti, campagne social per sensibilizzare sul tema. Raccoglieremo le istanze e faremo infine una proposta da protocollare nei diversi Comuni”.