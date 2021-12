Da Sorrento a Positano In corsa 1600 runners

Sorrento si veste a festa per la Sorrento-Positano Ultramarathon e Panoramica. Milleseicento runner al via, ventisei paesi partecipanti ed un fiume di podisti che attenderà lo start in piazza Angelina Lauro. Domenica partiranno prima gli atleti iscritti alla Sorrento Positano Ultramarathon di 54 chilometri (ore 7), seguiti alle ore 9 dai partecipanti alla Sorrento-Positano Panoramica di 27 chilometri.

Due gare che corrono su percorsi di impareggiabile bellezza. La calda accoglienza unita all’atmosfera natalizia e alla perfetta organizzazione degli eventi targati Napoli Running hanno richiamato runner da tutto il mondo e portato al sold-out su entrambe le distanze. Sono 300 gli iscritti alla Ultramarathon e 1300 gli atleti della panoramica.

Oltre le aspettative la quota rosa che raggiunge il 25% anche nella Ultramarathon. Oltre all’Italia, sono 26 le nazioni rappresentate, circa il 10% gli stranieri, nella top list la Repubblica Ceca, seguita a pari merito da Stati Uniti e Regno Unito, chiude il podio la Polonia. Nei confini di casa nostra, atleti provenienti dal 70% delle regioni con Lombardia e Lazio che battono Puglia e Abruzzo.

La Panoramica di 27 km prenderà il via domenica 5 dicembre alle ore 9 da Corso Italia-Piazza Angelina Lauro direzione Sant’Agata sui Due Golfi. Poi il passaggio al bivio di Termini ed il ritorno passando per Massa Lubrense fino a Sorrento. L’Ultramarathon di 54 chilometri prenderà il via domenica 5 dicembre alle ore 7:00 da Corso Italia-Piazza Angelina Lauro. Lunga cavalcata attraversando i territori di Sant’Agnello, Piano di Sorrento, Vico Equense e Positano e ritorno passando per Massa Lubrense. Previsto anche (partenza alle 9.20 di domenica) un percorso lungo soltanto due chilometri e mezzo, chiamato «Family run & Friends».