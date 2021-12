Da Rimini a Positano per il bagno di fine anno. Anche Positano, la perla della Costiera Amalfitana, nel rispetto delle norme imposte dal Governo e dalla Regione Campania a causa dell’aumento dei casi di Coronavirus sul territorio, si prepara a salutare il 2021 e festeggiare il nuovo anno in arrivo. E, nonostante i casi in risalita, diversi turisti hanno tenuto duro ed hanno scelto di passare comunque il Capodanno nella città verticale.

In particolare, un gruppo di persone in arrivo da Rimini, hanno deciso di festeggiare con un bagno nelle acque del mare di Positano.

Ringraziamo Giuseppe Di Martino per le foto