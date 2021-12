Da Positano a Piano di Sorrento per effettuare i tamponi, diversi i positivi

In questi ultimi giorni si è registrato un aumento del numero dei contagi a Positano. Ad oggi sono 44 i cittadini attualmente positivi al Covid-19. In tanti si stanno sottoponendo ai tamponi dopo essere magari entrati in contatto con uno dei positivi, anche in vista della fine dell’anno in modo da trascorrere serenamente la festività in compagnia della famiglia.

E da Positano raggiungono Piano di Sorrento per poter effettuare il tampone nelle farmacie in cui viene erogato il servizio dato che nella città verticale al momento non è possibile sottoporsi al controllo.

E le file in farmacia diventano spesso molto lunghe in attesa del proprio turno con la speranza di avere un esito negativo.

Piano di Sorrento si conferma, quindi, un punto di riferimento per i positanesi non solo per lo shopping ma anche in questo momento di difficoltà che ci auguriamo possa al più presto trasformarsi in un lontano ricordo.