Da oggi gli open day per la vaccinazione dei bambini in penisola sorrentina

Entra nel vivo la campagna vaccinale pediatrica. L’Unità Mobile Vaccinale dell’Asl Napoli 3 Sud sarà presente per la somministrazione del siero anti Covid-19 per la fascia di età 5-11 anni, a partire da oggi e fino a giovedì 30 dicembre 2021 dalle ore 9 alle ore 13:30 presso 8 sedi scolastiche del territorio di competenza (abbiamo evidenziato quelle della penisola sorrentina):

I.C. 2 Don Miliani – Aliperti di Marigliano

D.D. S. Domenico Savio di Terzigno

I.C. 4 Sulmona – Catullo- Salesiane di Pomigliano d’Arco

I.C. G. Leopardi di Torre del Greco

I.C. S. Di Giacomo – De Nicola di Agerola

I.C. Wojtyla di Castellammare di Stabia

I.C. Torquato Tasso di Sorrento

I.C. Buonocore-Fienga di Meta.

“Per la vaccinazione dei bambini – chiariscono i vertici dell’Asl Napoli 3 Sud – non è necessaria alcuna prenotazione”.

Intanto, mercoledì 29 dicembre, a Villa Fondi di Piano di Sorrento, dalle 14 alle 18:30 open day in collaborazione con l’amministrazione comunale del sindaco Salvatore Cappiello per i bambini della fascia di età dai 5 agli 11 anni. “Ricordiamo – fanno sapere i responsabili – che occorre che il minore sia accompagnato dai genitori o, eventualmente, da un genitore munito di delega dell’altro”.