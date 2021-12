Da Hong Kong a Positano per celebrare il giorno più bello

Positano si conferma la città romantica per eccellenza e sono tantissime le coppie che la scelgono come luogo ideale per pronunciare il loro “Sì”. Ed è il caso della giovane sposina che abbiamo incontrato per le strade della città splendida nel suo abito bianco e gli occhi pieni di emozione. Proveniente da Hong Kong ha deciso di coronare il suo sogno d’amore nella città verticale ed a rendere la giornata unica ed indimenticabile anche il regalo di una domenica all’insegna del cielo sereno e del sole caldo.

Alla neosposa ed al suo compagno auguriamo tantissima felicità ed una vita insieme ricca di amore e felicità, serena proprio come questa giornata di dicembre.