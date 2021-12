Da Gennaio sono due le regioni che passano in zona gialla e sette quelle a rischio zona arancione

La situazione Covid in Italia sta peggiorando di giorno in giorno. Due le regioni passate in zona gialla mentre sette rischiano la zona arancione.

Secondo quanto riportato da Il Corriere sono 12 le regioni che superano la prima soglia critica di occupazione dei posti in terapia intensiva al 10% e alcune rischiano di cambiare fascia entro le prossime due settimane.

Sono in una situazione di rischio di passare in fascia gialla Lombardia e Lazio. Regge al momento il Piemonte ma i numeri non sono comunque tranquillizzanti.

Stanno peggiorando velocemente e rischiano la zona arancione le province autonome di Trento e Bolzano, il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, la Liguria, la Calabria e le Marche. Attualmente sono in fascia gialla Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento, Veneto.

Si va in zona gialla quando il tasso delle terapie intensive supera il 10% e contemporaneamente l’area medica supererà il 15 %. Si va in zona arancione quando il tasso delle terapie intensive supera il 20% e contemporaneamente l’area medica supera il 30%.

Secondo l’ultimo monitoraggio la provincia di Trento ha le terapie intensive al 24,4% e l’area medica al 19,1%. Quella di Bolzano ha terapie intensive al 21,1% e area medica 16,4%. Alti anche i dati della Calabria con il 16,6% delle intensive e 25,9% delle aree mediche. Male il Veneto che è rispettivamente al 15,9% e 18,2%, Marche al 18,7% e 19,5% e la Liguria con 14,2% di posti occupati in terapia intensiva e 24,8% di area medica.