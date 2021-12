Critiche ad Aurora Ramazzotti: pigiama party scatenato a Milano per festeggiare il suo compleanno. Non ha certamente badato a spese per festeggiare i suoi 25 anni Aurora Ramazzotti, influencer e presentatrice figlia di Eros e Michelle Hunziker. Amici Vip di lunga data e non solo si sono dati appuntamento (rigorosamente in pigiama) nell’esclusiva location di QC Terme Milano. Ma le foto dei festeggiamenti, postate sui social della giovane, hanno scatenato non poche polemiche.

Per il suo 25esimo compleanno Aurora Ramazzotti si è regalata un vivace pigiama party nel centro termale di Milano. Ad accogliere gli ospiti insieme a lei l’inseparabile fidanzato Goffredo Cerza, entrambi rigorosamente in abiti da notte.

Tra gli invitati diversi nomi noti: l’amico di lunga data Tommaso Zorzi, la migliore amica Sara Daniele, figlia del cantante Pino Daniele, il conduttore tv Alvin, collega di Aurora nel programma Mystery Land. Tra gli ospiti anche mamma Michelle Hunziker, in un elegante pigiama celeste.

«Ma per voi il covid non esiste?», «Già….una festa da gente normale», polemizzano alcuni utenti sotto il post Instagram della showgirl dove sono mostrati alcuni degli scatti della serata milanese scatenata. Ma un dettaglio in particolare scatena la curiosità dei follower della Ramazzotti: in uno scatto appare in primo piano un evidente rossore sul suo lato B. «Sbaglio o vedo uno strano rossore?», scrive un utente aprendo le danze alle più articolate congetture.

Ma per Aurora le critiche non sono certo una novità e, accanto ad esse, sono tanti i sostenitori che la difendono sul social. «Io vedo solo una ragazza che si diverte, punto!», scrive una fan. «Rimani sempre così semplice sei bellissima e brava», aggiunge un altro.

Fonte Il Messaggero