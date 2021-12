COVID, TRAGEDIA IMMANE: 36ENNE VACCINATO MUORE A POMPEI

COVID, DRAMMA IN CAMPANIA: 36ENNE MUORE NONOSTANTE FOSSE VACCINATO- Una drammatica notizia risveglia la Campania in questo Venerdì 10 Dicembre. E’ infatti deceduto a Pompei un 36enne, il quale aveva contratto il Coronavirus qualche settimana fa durante un funerale. Secondo quanto riportano anche i colleghi de “Il Fatto Vesuviano”, il giovane aveva ricevuto due dosi di vaccino e conviveva con diverse patologie. Figlio di imprenditori e soggetto dunque fragile, il 36enne viveva nei pressi di Ponte Izzo.

La vittima è deceduta nelle scorse ore all’Ospedale Cotugno di Napoli. Positivi al Covid-19 anche diversi suoi parenti, i quali però non hanno avuto complicazioni serie. Il Coronavirus continua dunque imperterrito a mietere vittime. Si è spento anche un 57enne che era ricoverato al Moscati di Avellino. L’uomo era ricoverato dal 29 Novembre scorso e nelle ore immediatamente precedenti alla morte, era stato trasferito in rianimazione. Sono 10 i pazienti ricoverati per Covid presso il nosocomio irpino: 9 nei reparti ordinari e uno in terapia intensiva.